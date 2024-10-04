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Nasrallah’ın selefi Haşim Safiyuddin öldürüldü iddiası

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#İsrail#Haşim Safiyuddin#Nasrallah
Nasrallah’ın selefi Haşim Safiyuddin öldürüldü iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

İsrail’in hava saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde dün geceyarısı şiddetli patlamalar meydana geldi.

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Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara neden oldu. Bölge kaynakları, patlamalardan birinin Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü gün yaşanan patlamadan daha şiddetli olduğunu aktardı. İsrail medyası, saldırının hedefinin Hasan Nasrallah’ın yerine geçmesi beklenen iki isimden biri olan Hizbullah’ın üst düzey yetkililerinden Haşim Safiyuddin olduğunu iddia etti. Nasrallah’ın kuzeni olan Safiyuddin’in aynı zamanda, ABD’nin 2020 yılında Irak’ta öldürdüğü eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin dünürü olduğu biliniyor. Safiyuddin, Hizbullah’ın siyasi işlerini yöneten Yürütme Konseyi’nin başkanı olarak görev yapıyor. Bugün Hizbullah tarafından liderliğe kimin geçeceğinin açıklanması beklenirken, aynı zamanda Hasan Nasrallah’ın da cenaze töreni düzenlenecek. Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2024’te İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında sığınak delici bombalar kullanılarak öldürülmüştü.

 

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#İsrail#Haşim Safiyuddin#Nasrallah

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