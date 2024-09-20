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Nasrallah meydan okudu: Buyrun gelin

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#Nasrallah#İsrail#Lübnan
Nasrallah meydan okudu: Buyrun gelin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 07:00

İsrail’in salı ve çarşamba günleri Lübnan’da çağrı cihazı ve telsizleri uzaktan infilak ettirerek aralarında sivillerin de bulunduğu 32 kişiyi öldürmesinin ardından dün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kameraların karşısına çıktı. Konuşmasını intikamı simgeleyen kırmızı renkli bir arka planın önünde yapan Nasrallah, İsrail’in tüm kırmızı çizgileri geçtiğini belirterek bunun bir savaş ilanı olduğunu vurguladı.

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BEYRUT’TA SONİK PATLAMA

İsrail’in kasıtlı olarak binlerce Lübnanlıyı öldürmek istediğini, saldırıların bir çoğunun hastane, eczane, pazar yeri, dükkân ve hatta kadın ve çocukların da bulunduğu özel konutlarda düzenlendiğinin altını çizerek yaşananları terör eylemi ve katliam olarak niteledi. Nasrallah’ın konuşması öncesi ve sırasında İsrail savaş uçakları Lübnan’da bazı noktaları bombaladı ve Beyrut üzerine alçak uçuş gerçekleştirdi. Beyrutlular sonik patlama sesi duyulduğunu belirtti.

SINIRA DÖNEMEYECEKLER

İsrail’in teknolojik açıdan üstün olduğunun farkında olduklarını dile getiren Hizbullah lideri, “Bu darbe bizi diz çöktürmedi ve çöktürmeyecek” diye konuştu. Öte yandan İsrail’e cevap vereceklerini aktaran Nasrallah, “Daha önce duymayacağınız şeyler duyacaksınız” dedi. İsrailli liderlere seslenen Nasrallah, “İşgalci halkınız Lübnan sınırına dönemeyecek” diyerek meydan okudu. Lübnan içerisinde bir tampon bölge kurulmasını savunan İsrailli komutanlara “akılsız” ifadesini kullanan Nasrallah, “Umarım gelirler ve bu bizim için bir fırsat olur” diye konuştu.

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#Nasrallah#İsrail#Lübnan

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