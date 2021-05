NASA'dan sert açıklama: Çin roketinin düştüğü yer belli oldu!

Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması sonrası roketin Türkiye de dahil pek çok kenti tehdit ettiği açıklanmıştı.

Dünyayı alarma geçiren Long March 5B ile ilgili beklenen açıklama sonunda geldi. Çin'in uzay ajansı roketin Dünya'ya düştüğünü bildirdi ve lokasyonu açıkladı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Long March 5B yerel saat ile 10.24'te (TSİ 05.24) Hint Okyanusu'na düştü. Aynı açıklamada roketin büyük bir bölümünün atmosfere girdiği anda yanarak yok olduğu bilgisinin altı çizildi.

Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı.

Bilim insanları bu parçaların yerleşim alanlarına isabet etmesi durumunda pek çok kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

NASA'DAN SERT ELEŞTİRİ

Amerikan Havacılık ve uzay Dairesi (NASA), konuyla ilgili yayınladığı açıklamada 'sorumluluğunu yerine getirememek' ile suçladı.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, geçtiğimiz saatlerde uzay ajansının internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Uzay yolculuğu yapan ülkeler, uzay nesnelerinin Dünya'ya geri getirilmesinde insanlara yönelik riskleri en aza indirmeli ve bu operasyonlarla ilgili şeffaflığı en üst düzeye çıkarmalıdır.'

2024'TEN SONRA UZAYDAKİ TEK İSTASYON OLACAK

Çin bu roketi yörüngede inşasına başladığı uzay istasyonu projesi kapsamında ateşlemişti.

Uzayda halihazırda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor.

Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024’te sona erecek. Çin Uzay İstasyonu 2024’ten sonra yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

"Tienhı" modülünün ardından, "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

