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NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Uzaydaki yaşamın sırrı burada!

#Salda Gölü#NASA#Instagram
NASAdan Salda Gölü paylaşımı: Uzaydaki yaşamın sırrı burada

'Türkiye'nin Maldivleri' olarak da anılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) radarından çıkmıyor. Sık sık Salda'dan bahseden kurum bir kez daha resmi Instagram hesabından paylaşım yaparak flaş açıklamalarda bulundu.

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Mars araştırmalarına devam eden NASA, bir yandan da Salda'yı ve buradaki kaya oluşumlarını inceleyerek hem dünyadaki hem de uzaydaki yaşamla ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşmanın peşinde. NASA, Salda'nın Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından göle olan ilgi daha da artmıştı.

Perseverance ekinde yer alan, Purdue Üniversitesi öğretim üyelerinden gezegen bilimci Briony Horgan, "Salda Gölü'nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size Jezero Gölü'nün kıyısında olmanın nasıl bir his olduğu konusunda fikir vermesi" demişti. Araştırmacılar daha önce de Jezero Krateri'nde karbonat mineralleri olduğunu tespit etmişti.

NASA’lı Salda zirvesi

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Horgan'ın ekibinde yer alan Brad Garczynski "Karbonatlar önemli çünkü geçmiş mikrobiyal yaşama dair izler için mikrop, organik madde ve belli dokuları tutabiliyorlar" dedi. Garczynski, "Bu açıdan yaşam izlerini aramaya odaklanmak için Jezero'ya gitmeden önce Dünya'da karbonatların nasıl oluştuğunu anlamak önemli" diye konuştu. Salda Gölü de bu incelemeler için en uygun yer olma özelliğini hala koruyor. Zira göldeki tek hücreli canlı oluşumunun halen devam ettiği biliniyor.

NASAdan Salda Gölü paylaşımı: Uzaydaki yaşamın sırrı burada

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Salda Gölü'nün bir zamanlar bir göle sahip olduğu düşünülen Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve deltalar içeren, dünyadaki bilinen tek göl olması NASA'nın ilgisinin yersiz olmadığını kanıtlıyor. Kurum resmi Instagram hesabından bugün yaptığı paylaşımda bir kez da Salda'nın önemini vurgularken uzaydaki yaşamın sırrının burada saklı olabileceğinin altını çizdi. 

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NASA'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi Salda'daki bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Perseverance'daki bilim insanları 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul. Fotoğraftaki kayalar, Türkiye'deki Salda Gölü'nün sahil şeridini süslüyor. Salda suyundaki mineraller gezegeninizdeki bilinen en eski fosilleşmiş yaşam kayıtlarından bazılarını sunuyor. Bilim insanları Dünya üzerinde mikrobiyal fosilleri inceleyerek Mars'taki yaşam belirtilerini daha iyi anlayabileceklerini umuyor."

 

NASAdan Salda Gölü paylaşımı: Uzaydaki yaşamın sırrı burada

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#Salda Gölü#NASA#Instagram