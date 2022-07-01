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NASA’dan heyecanlandıran açıklama: 12 Temmuz'u bekleyin

#NASA#12 Temmuz#James Webb Uzay Teleskobu
NASA’dan heyecanlandıran açıklama: 12 Temmuzu bekleyin

NASA, evrenin şimdiye kadar çekilmiş “en derin görüntüsünü” yayınlamaya hazırlandıklarını açıkladı.

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James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntünün 12 Temmuz’da paylaşılacağı duyuruldu. Fotoğrafın halihazırda teleskop tarafından işlenmekte olduğunu kaydeden NASA Başkanı Bill Nelson, yayınlanacak görsel için “Bu, insanlığın daha önce hiç görmediği kadar uzak. Evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsü” dedi.

Nelson, 12 Temmuz’da yayınlanmaya hazır hale gelecek fotoğrafların “Nereden geliyoruz? Orada ne var? Biz kimiz?” gibi temel soruları yanıtlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

NASA’dan heyecanlandıran açıklama: 12 Temmuzu bekleyin

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#NASA#12 Temmuz#James Webb Uzay Teleskobu

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