NASA’dan bir ilk! Mars’ta hava aracı uçurdular

NASA’nın başka bir gezegende gerçekleştirdiği bu ilk kontrollü uçuş, Wright Kardeşler’in 1903 yılında ilk uçağı uçurmaları kadar devrimsel bir gelişme olarak görülüyor. NASA buna vurgu yapmak için Ingenuity gövdesine Wright Kardeşler’in uçağının kanadından alınan pul büyüklüğünde bir kumaş parçasını yapıştırmıştı.

YERDEN 3 METRE YÜKSELDİ

İlk olarak 11 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan ancak yazılım kaynaklı bir hata nedeniyle ertelenen uçuş, dün TSİ 10:30’da yapıldı. Uçuşun sağlıklı şekilde gerçekleştiğini doğrulayacak verilerin Dünya’ya ulaşması ise birkaç saati buldu. Ingenuity, Mars yüzeyinden yaklaşık 3 metre yükseldi ve 40 saniye kadar havada kaldı. NASA uzmanları, bir sonraki hedefin uçuş süresi ve irtifanın artırılması olduğunu belirtti.



HEDEF KEŞİF HIZINI ARTIRMAK

Ingenuity, 18 Şubat’ta Jezero Krateri’ne inen Perseverance (Azim) adlı uzay aracıyla Mars’a taşınmıştı. Başka bir gezegende hava aracı uçurmanın önündeki en büyük zorluk ince atmosfer yapısı. Bu nedenle Ingenuity oldukça hafif tasarlandı. 1.8 kg’lik aracın dakikada 2400 devirle dönen 4 pervanesi bulunuyor. Mars’ta hava aracı kullanımıyla gezegenin daha uzak köşelerine çok daha hızlı ulaşılması hedefleniyor.

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