NASA'dan Bennu'ya öpücük

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) “Dokun ve git” adını verdiği manevra, ABD’nin Colorado eyaletinin Denver kentindeki Lockheed Martin Uzay Merkezi’nden yönetildi. Merkezdeki bir uzman olayı “Temas ilan edildi. Örnek alma işlemi yapılıyor” diye duyurdu. Daha sonra NASA’dan yapılan açıklamada, uzay aracı OSIRIS-Rex’in kum ve toz parçacıklarını toplamak için 490 metre çapındaki göktaşı Bennu’nun kuzey kutbundaki Nightingale Krateri yüzeyine başarılı şekilde iniş yaptığı bildirildi. Aracın robot koluyla, göktaşının yüzeyinden 60 gramlık numune toplayıp toplayamadığının henüz belli olmadığı ifade edildi. Açıklamada, alınan numunenin yeterli olmaması durumunda, aracın ocak ayında Bennu’ya tekrar inmeye çalışacağı belirtildi. Görevin başarılı olup olmadığı cumartesi belli olacak.

Uzay aracının göktaşına temas etmesiyle NASA’da alkış tufanı koptu.

2023’TE DÜNYA’YA DÖNECEK

Uzay aracının toplayacağı örneklerin, Güneş Sistemi’nin oluşumuna ilişkin yeni bulgulara ufuk açması bekleniyor. Aralık 2018’de Bennu’ya ulaşan OSIRIS-Rex’in Eylül 2023’te Dünya’ya dönmesi planlanıyor. Eğer Osiris-Rex, başarılı bir şekilde Dünya’ya dönerse, Apollo’nun Ay’a iniş programlarından bu yana uzaydan en büyük örneği getirmiş olacak.