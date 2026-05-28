NASA’dan Ay’a kalıcı üs

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 07:00

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), altı yıl içinde Ay’da kalıcı ve şehir büyüklüğünde bir üs kurmayı hedeflediğini açıkladı.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, önceki gün gerçekleştirdiği basın toplantısında 20 milyar dolarlık uzay üssü için ilk görevlerin bu yılın içinde başlayabileceğini duyurdu. Üs projesini ‘insanlık tarihinin en iddialı mühendislik ve keşif çalışmalarından biri’ olarak nitelendiren Isaacman, “Amerika Ay’a geri dönüyor. Ve bu kez kalmak için” ifadelerini kullandı. Biliminsanları kalıcı bir üsün ABD’nin bilimsel deneyler yapmasına, potansiyel olarak değerli kaynakları çıkarmasına ve Mars’a daha kolay seyahat etmesine imkân tanıyacağını belirtiyor.

