MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNASA'dan açıklama: 31 Ekim’de nadir görülen 'mavi dolunay' gerçekleşecek
GeriDünya NASA'dan açıklama: 31 Ekim’de nadir görülen 'mavi dolunay' gerçekleşecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

NASA'dan açıklama: 31 Ekim’de nadir görülen 'mavi dolunay' gerçekleşecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NASA'dan açıklama: 31 Ekim’de nadir görülen 'mavi dolunay' gerçekleşecek
Abone Olgoogle-news

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 31 Ekim’de nadir görülen ‘mavi dolunay’ gerçekleşeceğini açıkladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade edildi.

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle