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NASA’dan 2 yeni Güneş görevi

#NASA#GÜNEŞ#Muse Project
NASA’dan 2 yeni Güneş görevi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya-Güneş çevresini daha iyi anlamaya yardımcı olmasına yönelik ‘Çok Yarıklı Güneş Gezgini (MUSE)’ ve 1 merkez uzay aracı ve 8 eş yörüngeli küçük uydudan oluşan ‘HelioSwarm’ olarak belirtilen iki yeni Güneş görevini duyurdu.

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NASA’dan dün yapılan açıklamada, Güneş’in dinamiklerini, Güneş-Dünya bağlantısını ve sürekli değişen uzay ortamını anlamaya yardımcı olmasına yönelik MUSE (Multi-slit Solar Explorer) ve HelioSwarm olarak adlandırılan iki yeni Güneş görevi seçtiğini duyurdu.

Bu görevlerin, evren hakkında daha derin bilgiler sağlayacağı ve astronotları, uyduları ve GPS gibi iletişim sinyallerini korumaya yardımcı olacak kritik bilgiler sunacağı ifade edildi.

 

MUSE ‘KORONAL ISINMA’ VE ‘KARARSIZLIĞIN’ NEDENLERİNİ ARAŞTIRACAK

MUSE görevinin, bilim insanlarının Güneş'in koronasının (Taç Küre) ısınmasını sağlayan güçleri ve uzay havasının temelindeki en dıştaki bölgedeki patlamaları anlamalarına yardımcı olacağı belirtildi. Görevin birincil amacının püskürtüler ve taçküre kütle atımı (coronal mass ejection) gibi ‘koronal ısınma’ ve ‘kararsızlığın’ nedenlerini araştırmak ve koronanın temel plazma özellikleri hakkında fikir edinmek olduğu açıklandı.

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Görev hakkında, “Görev, Güneş'in aşırı ultraviyole radyasyonunu gözlemlemek ve güneş geçiş bölgesi ve koronanın şimdiye kadar yakalanmış en yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmek için çok yarıklı bir spektrometre olarak bilinen güçlü bir alet kullanarak güneş atmosferinin fiziğine daha derin bir bakış açısı sunacak” denildi.

 

HELIOSWARM 1 MERKEZ UZAY ARACI VE 8 KÜÇÜK UYDUDAN OLUŞUYOR

HelioSwarm görevinin ise ‘güneş rüzgarı türbülansı’ olarak bilinen güneş rüzgarının hareketleri ve manyetik alandaki dalgalanmaların ilk çok ölçekli uzay içi ölçümlerini yakalayacağı ifade edildi. HelioSwarm’ın bir merkez uzay aracı ve merkez uzay aracından ve birbirlerinden uzaklık olarak farklılık gösteren sekiz eş yörüngeli küçük uydudan oluştuğu belirtildi.

 

“GÜNEŞ ATMOSFERİNE VE UZAY HAVASINA YENİ VE DAHA DERİN BİR BAKIŞ AÇISI SAĞLAYACAK”

Açıklamada, Washington’daki NASA Genel Merkezi’nde Bilimden Sorumlu Yardımcı Yönetici Thomas Zurbuchen’in ifadelerine de yer verildi. Zurbuchen, “MUSE ve HelioSwarm, Güneş atmosferine ve uzay havasına yeni ve daha derin bir bakış açısı sağlayacak. Bu görevler yalnızca diğer heliofizik görevlerimizin bilimini genişletmekle kalmaz, aynı zamanda yıldızımızın gizemlerini anlamak için benzersiz bir bakış açısı ve yeni bir yaklaşım sağlar” dedi.

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#NASA#GÜNEŞ#Muse Project

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