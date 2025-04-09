NASA uydusu, okyanus tabanında binlerce yeni dağ keşfetti

Haberin Devamı

Bilim insanları, bu keşfin okyanus tabanının haritalanmasında çığır açtığını belirtti. Keşfedilen deniz altı dağları, derin okyanuslardaki ısı ve besin akışını etkileyerek deniz canlılarının yaşam alanlarını şekillendiriyor. Bu yapılar aynı zamanda levha tektoniği çalışmaları için de önemli veriler sunuyor.

SWOT uydusu, Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 90'ını her 21 günde bir tarayabiliyor. Uydu, deniz yüzeyindeki birkaç santimetrelik değişimleri tespit ederek altındaki yapıları belirliyor.

Jeofizikçi David Sandwell ve ekibi, bir yıllık verileri kullanarak deniz altındaki dağlık bölgeleri haritaladı. Önceki uydu gözlemleri sadece 1 kilometre yüksekliğindeki dağları tespit edebilirken, SWOT bu sınırı 500 metreye kadar düşürdü.

Haberin Devamı

SWOT'un oluşturduğu haritalarda mor renk deniz tabanındaki çöküntüleri, yeşil ise yüksek kütleli dağlık bölgeleri gösteriyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Araştırmacılar, şimdi bu yapıların derinliklerini hesaplamaya odaklandı. Elde edilen veriler, NASA'nın 2030 yılına kadar tüm okyanus tabanının sonarla haritalanması hedefine önemli katkı sağlayacak. Bu detaylı haritalar, bilinen deniz altı dağlarının sayısını 44 binden 100 bine çıkardı.

Bilim dünyası, Ay'ın yüzeyinin okyanus tabanından daha iyi haritalandığı gerçeğini SWOT sayesinde değiştirmeyi hedefliyor. Uydunun sağladığı veriler, okyanusların keşfedilmemiş derinliklerine ışık tutuyor.