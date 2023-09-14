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Son dakika: NASA tüm dünyanın beklediği UFO raporunu açıkladı

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#Nasa#Abd#Ufo
Son dakika: NASA tüm dünyanın beklediği UFO raporunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 17:47

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 'tanımlanamayan uçan cisim'lere (UFO) dair raporunu bugün kamuoyu ile paylaştı. 36 sayfalık raporda UFO'ların hemen tanımlanamayacağı vurgulanırken, NASA Yöneticisi Bill Nelson "NASA bağımsız çalışma ekibi, UFO'ların dünya dışı bir kökene sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı. Ancak bu UFO'ların ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden NASA'nın bir UFO araştırması direktörü atadığını duyuruyorum." diyerek çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında uzun zamandır beklenen çalışmanın bulgularını bugün yayınlıyor.

NASA'nın Washington'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, NASA Yöneticisi Bill Nelson, NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, NASA'nın Bilim Misyon Müdürlüğü Araştırmadan Sorumlu Yönetici Yardımcısı Dan Evans, Simons Vakfı Başkanı ve NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibinin başkanı David Spergel yer aldı.

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'UFO'LARIN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ, NASA BİR DİREKTÖR ATIYOR'

Basın toplantısında açılış konuşmasını yapan NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Çalışmanın en önemli sonucu, öğrenilecek daha çok şey olduğudur" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"NASA bağımsız çalışma ekibi, UFO'ların dünya dışı bir kökene sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı. Ancak bu UFO'ların ne olduğunu bilmiyoruz .Bu yüzden NASA'nın bir UFO araştırması direktörü atadığını duyuruyorum."

Son dakika: NASA tüm dünyanın beklediği UFO raporunu açıkladı

NASA'NIN UFO RAPORU NE DİYOR?

Merakla beklenen 36 sayfadan oluşuyor ve raporda UFO'ların bilinen insan yapımı veya doğal fenomenler olarak hemen tanımlanamayacağı belirtiliyor.

Raporda, UFO olayların anlaşılmasının 'yeni ve sağlam veri toplama yöntemleri, gelişmiş analiz teknikleri, sistematik bir raporlama çerçevesi gerektireceği' belirtiliyor.

Son dakika: NASA tüm dünyanın beklediği UFO raporunu açıkladı

GEÇTİĞİMİZ YIL DUYURMUŞLARDI

NASA geçtiğimiz yıl, 'tanımlanamayan anormal olaylara' veya UFO'lara ilişkin kanıtları gözden geçirdiğini duyurmuştu.16 araştırmacıdan oluşan bağımsız bir ekip Mayıs ayında ön gözlemlerini paylaşarak, mevcut verilerin ve görgü tanıklarının raporlarının kesin sonuçlara varmak için yetersiz olduğunu tespit etmişti.

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#Nasa#Abd#Ufo

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