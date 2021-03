NASA paylaştı! Perseverance uzay aracı Mars’ın seslerini yolladı!

NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirmesinin ardından toplam 70 metrelik mesafeye ulaştı. NASA, aracın çektiği yeni fotoğrafı da paylaşmıştı. Ancak Mars'tan bugün gelen haber herkesi çok daha fazla heyecanlandırdı.

NASA'nın 'Mars kaşifinin' gönderdiği ses kaydı yayınlandı. NASA'nın yaptığı paylaşımla herkes 'Kızıl Gezegen'in 'sesini' duymuş oldu.

Perseverance aracı, lazer atışları yoluyla kaydettiği ilk sesi dünyaya gönderdi. Kayıtta ayrıca 'Mars rüzgarı sesinin' de duyulduğu belirtildi.

Perseverance'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım!

NASA'ya ait Perseverance keşif aracının Mars'a inmesinin ardından 'kızıl gezegenle' ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Gezegende araştırmalarına devam eden Perseverance, son olarak Mars'ta kaydettiği sesi komşu gezegen Dünya'ya ulaştırdı.

MARS'IN "SESİ"

NASA tarafından yapılan açıklamada, gezegenin sesinin 19 Şubat'ta, aracın yüzeye inmesinden 18 saat sonra kaydedildiği belirtildi.

Mars'ın sesinin Perseverance'nin üzerinde bulunan özel SuperCam aracıyla bir kayaya lazer atışı yapılarak kaydedildiği açıklandı, NASA'nın Perseverance için açıtğı özel Twitter hesabından paylaşılan haberde olay keşif aracının kendi ağzından aktarıldı. Dünyayı heyecanlandıran paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mars'taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz. Üzerime yerleştirilmiş olan SuperCam adlı cihazın mikrofonunun kaydettiği bu sesler lazerin kayaya çarparken çıkardığı sesler ve benimle birlikte çalışan ekibe Mars'taki bu kayaların yapısını keşfetmekte yardımcı olacak."

🔊 You’re listening to the first audio recordings of laser strikes on Mars. These rhythmic tapping sounds heard by the microphone on my SuperCam instrument have different intensities that can help my team figure out the structure of the rocks around me. https://t.co/nfWyOyfhNy