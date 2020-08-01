MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNASA: Mars yoksa Salda var
GeriDünya NASA: Mars yoksa Salda var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 01.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

NASA: Mars yoksa Salda var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NASA: Mars yoksa Salda var
Abone Olgoogle-news

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) resmi internet sitesi ve Twitter’dan Türkiye paylaşımı yaptı.

Mars’a Perseverance uzay aracını gönderen NASA, ‘Kızıl Gezegen’ üzerindeki Jezero Krateri’ne çok benzeyen bir oluşumun Dünya üzerinde de olduğunu duyurdu. Mars ve Salda Gölü haritalarını paylaşan NASA, “Mars’a giderek Jezero Krateri’ni göremeyebilirsiniz ama ona en çok benzeyen yeri ziyaret edebilirsiniz, yani Türkiye’deki Salda Gölü’nü” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Burdur Valisi Ali Arslantaş da Twitter’dan “Salda Gölü, Mars’taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Marsa gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin” mesajını yazdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle