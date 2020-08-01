NASA: Mars yoksa Salda var

Mars’a Perseverance uzay aracını gönderen NASA, ‘Kızıl Gezegen’ üzerindeki Jezero Krateri’ne çok benzeyen bir oluşumun Dünya üzerinde de olduğunu duyurdu. Mars ve Salda Gölü haritalarını paylaşan NASA, “Mars’a giderek Jezero Krateri’ni göremeyebilirsiniz ama ona en çok benzeyen yeri ziyaret edebilirsiniz, yani Türkiye’deki Salda Gölü’nü” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Burdur Valisi Ali Arslantaş da Twitter’dan “Salda Gölü, Mars’taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Marsa gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin” mesajını yazdı.