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NASA küçülmeye gidiyor: Yüzlerce çalışanın işine son verecek

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#NASA#ABD#Bütçe Kesintisi
NASA küçülmeye gidiyor: Yüzlerce çalışanın işine son verecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 11:32

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bütçe kesintileri sebebiyle California'daki ünlü Jet Propulsion Laboratory (JPL) biriminden yüzlerce çalışanın işine son vereceğini bildirdi.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir kez daha toplu işten çıkarmalara gidiyor.

Yakın zamanda çok sayıda çalışanın işine son veren NASA, bu kez de California'daki ünlü Jet Propulsion Laboratory (JPL) biriminde iş gücünü azaltma kararı aldı.

JPL, 325 çalışanıyla yollarını ayıracağını bildirdi. JPL, şubat ayında da bütçe kesintileri nedeniyle 530 çalışanını işten çıkardı.

JPL Direktörü Laurie Leshin, çalışanlara gönderdiği bir notta, “Bu mesajı yazmak zorunda kalmayacağımı umuyordum. Ancak, azalan bütçeler ve önümüzdeki iş yükü tahminlerine dayanarak, tüm alanlarda kemer sıkma politikası uygulamak zorunda kaldık ve bunun etkilerini işten çıkarmalarda göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

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#NASA#ABD#Bütçe Kesintisi

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