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NASA IXPE görevini başlattı

#NASA#Uzay#Dünya
NASA IXPE görevini başlattı

Kozmik X-ışınlarının polarizasyonunu ölçmek için tasarlanan 3 teleskoplu gözlem aracı IXPE, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kozmik X-ışınlarının polarizasyonunu ölçmek için tasarlanan 3 teleskoplu gözlem aracı IXPE'yi, Elon Musk'ın kurduğu SpaceX üretimi bir roket ile uzaya gönderdi.

Muadillerine kıyasla 188 milyon dolar gibi düşük bir maliyetle üretilen IXPE'yi taşıyan Falcon 9 roketi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saat ile 01.00'da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

NASA IXPE görevini başlattı

IXPE’nin bilim insanlarına, başka hiçbir teleskopun ulaşamayacağı veriler ve görüntüler sunabileceği bir teknik olan, yörüngede görüntüleme polarimetrisini kullanması bekleniyor.

IXPE hakkında açıklamalarda bulunan NASA'nın Bilim Misyonu Departmanı yönetiminden Thomas Zurbuchen, “Bize uzaydaki en sıra dışı ve heyecan verici nesneler hakkında bilgi verecek" ifadelerini kullandı.

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#NASA#Uzay#Dünya

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