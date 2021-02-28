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Dünya
Haber Giriş: 28.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

NASA ile çalışan Türk profesöre ABD’de ödül

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NASA ile çalışan Türk profesöre ABD’de ödül
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ABD’de Florida Uluslararası Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı olan ve NASA ile ortak çalışmalar yürüten Prof. Dr. Berrin Tansel, Amerikan Çevre Mühendisliği ve Bilim İnsanları Akademisi ‘bilim ödülüne’ layık görüldü.

Nisan ayında alacağı ödülle ilgili Prof. Tansel, “Haberi ilk aldığımda çok sevindim. Bu ödül her yıl bir kişiye veriliyor. Böyle bir listeye girdiğim için çok mutluyum” dedi.

NASA İLE 20 YILDIR ÇALIŞIYOR

DHA’ya konuşan Prof. Tansel, uzayda atık suların temizlenmesi konusunda çalıştığını belirterek “NASA ile çalışmalarım 20 yıldır sürüyor. Uzaya insan gönderebilmek için suyun, bilhassa atık suyun, döndürülebilir halde kullanılabilmesi gerekiyor. Bu suların içerisinde yüksek miktarda azot ve amonyak var. Eğer başarabilirsek, atık suları çok daha iyi bir şekilde temizleme imkânı elde edeceğiz” dedi.

 

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