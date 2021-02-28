NASA ile çalışan Türk profesöre ABD’de ödül

Nisan ayında alacağı ödülle ilgili Prof. Tansel, “Haberi ilk aldığımda çok sevindim. Bu ödül her yıl bir kişiye veriliyor. Böyle bir listeye girdiğim için çok mutluyum” dedi.

NASA İLE 20 YILDIR ÇALIŞIYOR

DHA’ya konuşan Prof. Tansel, uzayda atık suların temizlenmesi konusunda çalıştığını belirterek “NASA ile çalışmalarım 20 yıldır sürüyor. Uzaya insan gönderebilmek için suyun, bilhassa atık suyun, döndürülebilir halde kullanılabilmesi gerekiyor. Bu suların içerisinde yüksek miktarda azot ve amonyak var. Eğer başarabilirsek, atık suları çok daha iyi bir şekilde temizleme imkânı elde edeceğiz” dedi.