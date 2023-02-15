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NASA duyurdu: FINDER cihazÄ± Türkiye'de de kullanÄ±ldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Nasa#Finder#Deprem
NASA duyurdu: FINDER cihazÄ± TÃ¼rkiyede de kullanÄ±ldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 15, 2023 15:36

ABD HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ± (NASA), 'FINDER' adlÄ± teknolojinin KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'de de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. SÃ¶z konusu teknoloji enkaz altÄ±ndaki insanlarÄ±n nefes alÄ±p vermelerini ya da kalp atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± tespit edebiliyor.

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ABD HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ± (NASA) bugÃ¼n resmi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada enkaz altÄ±nda kalan insanlarÄ±n bulunmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmasÄ± iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸi 'FINDER' adlÄ± teknolojinin KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'de de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

SÃ¶z konusu cihazlarÄ±n TÃ¼rkiye'deki kurtarma ekiplerine Florida merkezli gÃ¼venlik teknolojisi ÅŸirketi SpecOps tarafÄ±ndan gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

NASA duyurdu: FINDER cihazÄ± TÃ¼rkiyede de kullanÄ±ldÄ±

ABD Ä°Ã‡ GÃœVENLÄ°K BAKANLIÄžI VE NASA BÄ°RLÄ°KTE ÃœRETTÄ°

NASA, 'Finding Individuals for Disaster Emergency Response' yani FINDER'larÄ± NASA ve ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n birlikte geliÅŸtirdiÄŸini ve ardÄ±ndan bu teknolojiyi ticari amaÃ§lÄ± kullanmak isteyen SpacOps ÅŸirketine Ã¼retim ruhsatÄ± verildiÄŸini vurguladÄ±.

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NASA BAÅžKANI: TEKNOLIOJÄ° HAYAT KURTARICI OLABÄ°LÄ°R

NASA BaÅŸkanÄ± Bill Nelson da Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda afet dÃ¶nemlerinde teknolojinin hayat kurtarÄ±cÄ± olabildiÄŸine dikkat Ã§ekti ve "FINDER, TÃ¼rkiye ve Suriye'deki depremin ardÄ±ndan kurtarma ekiplerine ihtiyaÃ§ sahiplerinin yerini tespit etmek ve onlara yardÄ±m etmek iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir araÃ§ saÄŸlÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.Â

NASA duyurdu: FINDER cihazÄ± TÃ¼rkiyede de kullanÄ±ldÄ±

KALP ATIÅžI VE NEFES ALIP VERMEYÄ° TESPÄ° EDÄ°YOR

FINDER teknolojisi, mikrodalga radarÄ± kullanarak enkaz altÄ±ndaki insanlarÄ±n kalp atÄ±ÅŸÄ± ya da nefes alÄ±p verme sonucu oluÅŸan
vÃ¼cut hareketlerini tespit ediyor.

FINDER prototiplerini geliÅŸtiren NASA ekibinin lideri Jim Lux cihazÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma prensibini "Her kalp atÄ±ÅŸÄ±nÄ±zda vÃ¼cudunuz bir milimetre hareket eder. Enkaz hareket etmediÄŸi iÃ§in cihaz bu kÄ±pÄ±rdanmalarÄ± ayÄ±rt edebiliyor. Biz de bu hareketin nefes alÄ±p verme ya da kalp atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¶sterip gÃ¶stermediÄŸini kontrol ediyoruz" ifadeleri ile anlatÄ±yor.

NASA duyurdu: FINDER cihazÄ± TÃ¼rkiyede de kullanÄ±ldÄ±

Ä°LK OLARAK NEPAL'DE KULLANILDI

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Cihaz, ilk olarak 2015 yÄ±lÄ±nda meydana gelen Nepal depreminin ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rkiye'yi sarsan depremlerin ardÄ±ndan sÃ¶z konusu cihazÄ±n arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda da kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in sosyal medyada Ã§aÄŸrÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

NASA duyurdu: FINDER cihazÄ± TÃ¼rkiyede de kullanÄ±ldÄ±


NASA geÃ§tiÄŸimiz hafta deprem bÃ¶lgesindeki gÃ¶revlilere yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini belirttiÄŸi uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ve verilerini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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