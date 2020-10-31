NASA çalışma yaptı! Değeri 10 bin katrilyon dolar

NASA, Mars ve Jüpiter arasında bulunan Asteroid 16 Psyche üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Uzmanlar, asteroidi Hubble Teleskopu ile inceledi. Çapı yaklaşık 225 kilometreden oluşan asteroidin, demir ve nikelden oluştuğu ifade ediliyor. Güneş Sistemi’ndeki asteroid kuşağında yer alan en büyük nesnelerden bir tanesi olarak görülen bu asteroidin değerinin ise 10 bin katrilyon dolar olduğu belirtildi. 2022 yılında asteroide insansız bir uzay aracı göndererek daha yakından inceleme yapılmasının NASA'nın planları arasında olduğu öğrenildi.