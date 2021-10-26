NASA Başkanı'ndan şok sözler! Evrende yalnız değiliz

Haberin Devamı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) başkanı olarak mayıs ayında yemin ederek göreve başlayan Bill Nelson, Dünya’nın üzerinde medeniyet olan tek gezegen olmayabileceğini söyledi. Geçen hafta Virginia Üniversitesi’nde verdiği mülakatta Nelson, Dünya dışı yaşam olasılığına dair oldukça “açık fikirli” konuştu. “Evren çok büyük, üstelik başka evrenler olabileceğine dair teoriler bile var” diyen Nelson, çok fazla bilinmez olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “Eğer durum buysa ben kimim ki, ‘Burada olduğu gibi medeni ve örgütlü bir yaşam formunun tek yeri Dünya gezegenidir’ diyebileyim.” Kendi kendine “Dışarıda Dünya gibi başka gezegenler var mı?” diye soran Nelson, “Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum, çünkü evren çok büyük” ifadelerini kullandı.

PİLOTLAR 300 UFO RAPOR ETTİ

Haberin Devamı

Mülakat sırasında NASA’nın keşiflerinin bir parçasının da ‘Dünya dışı yaşam arayışı’ olduğunu vurgulayan Nelson, ABD’li savaş pilotlarının 2004 yılından beri 300’den fazla tanımlanamayan uçan cisim (UFO) rapor ettiklerini hatırlattı. Nelson, “Pilotlar bunların ne olduğunu bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Bu tür bir teknolojiye sahip olanın Dünya’daki rakiplerimizden biri olmadığını umuyoruz” dedi.

UFO BELGELERİ AÇIKLANDI

Son yıllarda Washington yönetimi, pilotların UFO’larla karşılaşmaları konusunda giderek daha açık sözlü hale geldi. Geçtiğimiz aylarda konuya dair bir dizi rapor yayımlanmış ve hükümet resmen UFO’ların varlığını kabul etmişti. Ancak şu ana kadar hem Pentagon hem Beyaz Saray bunların “uzaylılar” olabileceğine dair spekülasyon yapmamaya gayret ettiler. Hükümete göre UFO’lar Rusya veya Çin gibi ülkelerin ileri teknoloji silahları ya da pilotları yanıltan basit doğal fenomenler olabilir.