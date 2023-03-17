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NASA Ay’a bu giysiyle gidecek

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#NASA#Uzay Giysisi#Ay
NASA Ay’a bu giysiyle gidecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ve “Ay’a dönüş” niteliği taşıyan Artemis 3 misyonunda kullanılacak uzay giysilerinin prototipini tanıttı.

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Geçen yıl Teksas merkezli Axiom Uzay şirketinin 228 milyon dolar karşılığında tasarım ihalesinin alınmasından sonra prototipin hazırlanması altı ay sürdü. Yeni tasarımın birleşme noktalarında astronotlara daha fazla esneklik sağlayarak hareket kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla dikiş kullanıldı. Ayrıca astronotların Ay yüzeyinde yapacağı çalışmaların Dünya’dan da izlenebilmesi için kaskın içinde de aydınlatma ve yüksek çözünürlüklü kamera bulunuyor. Toplam 1 milyar dolar bütçe ayrılan uzay kıyafeti geliştirme projeleri kapsamındaki çalışmalar NASA’nın Houston’da bulunan Johnson Uzay Merkezi’nde sürdürülecek.

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#NASA#Uzay Giysisi#Ay

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