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DHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 21:11 | Son Güncelleme:

NASA astronotlarına 23 milyon dolarlık tuvalet

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NASA astronotlarına 23 milyon dolarlık tuvalet
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NASA astronotlarının, 23 milyon dolar (178 milyon TL) değerindeki tuvaleti gelecekte yapılacak Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığını test edecek.

 

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görevli NASA astronotlarının, 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti, gelecekte yapılacak Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığını test edeceği belirtildi. Geliştirilen tuvaletlerin, kadın anatomisine daha iyi uyum sağlamak için tasarlandığı ifade edildi. Astronotların geliştirilen tuvaletten memnun kalmaları halinde, 2024 yılında yapılacak Ay görevinde kullanılabileceği bildirildi.

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