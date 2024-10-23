NASA açıkladı: Mars'ta yaşam için umut

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Bilim insanları, Mars'taki buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek eriyen su havuzları olabileceğini açıkladı.

NASA'nın yeni araştırması, Mars'taki buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek eriyen su havuzları olabileceğini gösteriyor. Çalışmaya göre, Mars'taki tozlu buz katmanlarının güneş ışığına maruz kalmadan fotosentez için koşulları belirlenebilir. Ayrıca eriyen su havuzları, Dünya'nın kriyokonit deliklerine benzer şekilde Mars'ın tropikal bölgelerinde de bulunabilir.

Mars'ta yaşama, doğrudan bir kanıt bulunmamasına rağmen, yeni NASA çalışması, gezegenin donmuş yerlerinin altında canlıların hayatta kalabileceği yönde umut verici ipuçları sunuyor. Araştırmacılar, bilgisayar modellerini kullanarak, Mars'taki su buzunun fişi yeterli güneş ışığının genişletilebilmesini ve erimiş su havuzlarında fotosentezin gerçekleşebileceğini ortaya koydu.

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Makalenin başyazısı, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Aditya Khuller, "Evrenin herhangi bir yerinde yaşamda çalışmak üzere, Mars'taki buz katmanlarını incelememiz gereken en erişilebilir durumda olması gerekiyor" dedi.