×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

NASA açıkladı: Mars'ta yaşam için umut

Güncelleme Tarihi:

#NASA#Mars#Su
NASA açıkladı: Marsta yaşam için umut
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 14:28

NASA'nın araştırmaları, Mars'ın tropikal bölgelerinde eriyen su havuzlarının bulunabileceğine dair umut verici ipuçları sundu. Bilim insanları, Mars'taki buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek eriyen su havuzları olabileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Bilim insanları, Mars'taki buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek eriyen su havuzları olabileceğini açıkladı.

NASA'nın yeni araştırması, Mars'taki buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek eriyen su havuzları olabileceğini gösteriyor. Çalışmaya göre, Mars'taki tozlu buz katmanlarının güneş ışığına maruz kalmadan fotosentez için koşulları belirlenebilir. Ayrıca eriyen su havuzları, Dünya'nın kriyokonit deliklerine benzer şekilde Mars'ın tropikal bölgelerinde de bulunabilir.

Mars'ta yaşama, doğrudan bir kanıt bulunmamasına rağmen, yeni NASA çalışması, gezegenin donmuş yerlerinin altında canlıların hayatta kalabileceği yönde umut verici ipuçları sunuyor. Araştırmacılar, bilgisayar modellerini kullanarak, Mars'taki su buzunun fişi yeterli güneş ışığının genişletilebilmesini ve erimiş su havuzlarında fotosentezin gerçekleşebileceğini ortaya koydu.

Haberin Devamı

Makalenin başyazısı, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Aditya Khuller, "Evrenin herhangi bir yerinde yaşamda çalışmak üzere, Mars'taki buz katmanlarını incelememiz gereken en erişilebilir durumda olması gerekiyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NASA#Mars#Su

BAKMADAN GEÇME!