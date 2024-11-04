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NASA 50 yıl sonra yeniden: Ay'a dönüyor

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#NASA#Ay#Siyahi
NASA 50 yıl sonra yeniden: Aya dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 12:24

NASA, 50 yıl sonra yeniden gideceği Ay’daki iniş bölgelerini belirledi. Artemis III misyonu kapsamında ilk kez siyahi ve kadın astronotlar görevde yer alacak.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Artemis III misyonu ile Ay’a iniş yapılacak bölgeleri belirledi. Bu misyonla, 50 yıl sonra astronotlar yeniden Ay’ın yüzeyine adım atacak. Uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olacak bu görevde ilk kez siyahi ve kadın astronotlar yer alacak.

AY'IN GÜNEY KUTBU HEDEFLENDİ

NASA, iniş yapması planlanan bölgeleri Ay’ın güney kutbuna yakın olarak belirledi.

Uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter ve çeşitli araştırma verileri kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda, Slater Ovası, Nobile Rim 1 ve 2, Mons Mouton, de Gerlache Rim 2, Mons Mouton Platosu, Malapert Massif, Haworth ve Cabeus B yakınlarındaki tepe bölgeleri seçildi.

Her bir bölge, Güneş Sistemi'nin ve kayalık gezegenlerin tarihine yeni bir ışık tutma potansiyeli taşıyor.

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Ay’ın güney kutbu, astronotlar tarafından daha önce keşfedilmemiş ve su gibi kaynakların saklanabileceği kalıcı gölgeli alanlar barındırıyor.

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#NASA#Ay#Siyahi

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