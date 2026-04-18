Napoli’de film gibi soygun! 25 kişi rehin alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 07:00

İtalya’nın Napoli kentinde bir banka şubesine giren silahlı üç kişi, 25 kişiyi rehin aldıktan sonra zeminde açtıkları bir delikten kanalizasyona girerek kaçtı. Olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadı.

İtalya’nın Napoli kentinde meydana gelen banka soygunu yerel saatle 11.30 sularında başladı. Credit Agricole bankasının Arenella semtindeki şubesine giren soyguncular, çalışanları ve müşterileri etkisiz hale getirerek yaklaşık iki saat boyunca rehin tuttu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil müdahale ekibi sevk edildi.

REHİNELER KURTARILDI

Güvenlik güçleri operasyon hazırlığı yaparken, içerideki rehineler saat 13.30 civarında sağ salim kurtarıldı. Yetkililer, rehinelerin durumunun iyi olduğunu ve olay sırasında ciddi bir şiddet yaşanmadığını açıkladı. Polis ekipleri camları kırarak bankaya girdiğinde ise soyguncuların çoktan kaçtığı anlaşıldı. Yapılan incelemede, zanlıların bankanın zemininde açtıkları bir delikten kanalizasyon sistemine geçerek izlerini kaybettirdiği belirlendi. Yetkililer, soyguncuların doğrudan kasadaki nakit parayı değil, kiralık kasaları hedef almış olabileceğini değerlendiriyor. Çalınan değerli eşyaların miktarı ise henüz netlik kazanmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın tanıklarından biri, soyguncuların rehineleri tek bir odada topladığını ve silahlı olmalarına rağmen fiziksel şiddet uygulamadıklarını ifade etti. Polis, kaçış güzergâhını tespit etmek için kanalizasyon sisteminde geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın, geçmişte benzer yöntemle gerçekleştirilen diğer soygunlarla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor.

Gözden KaçmasınUydu görüntüleri ortaya çıkardı: İran’dan kritik operasyon Tüneller açılıyor, ne planlanıyorUydu görüntüleri ortaya çıkardı: İran’dan kritik operasyon! Tüneller açılıyor, ne planlanıyor?Haberi görüntüle

 

