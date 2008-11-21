Napoli mafyası kendini deşifre eden filmin korsan DVD’sini piyasaya sürdü

Yönetmen Matteo Garrone’nin çektiği ve Oscar’larda İtalya’yı temsil edecek "Gomorra" filmi Napoli Mafyası’nı tüm çıplaklığı ile anlatıp deşifre etmiş bunun üzerine örgüt yazar Roberto Saviano’yu öldüreceğini duyurmuştu. Yakın korumaya alınan Roberto Saviano "Henüz 28 yaşındayım ve ölmek istemiyorum" diyerek İtalya’yı terk etme kararı almıştı.
3 Aralık’ta yasal DVD’si piyasaya çıkmadan korsanının Camorra örgütü tarafından satılmak üzere gazete bayilerine zorla dağıtılması kafaları karıştırdı. Sahte bandrolle 6 Euro’ya satılan DVD’lerde, Napoli diyalektiyle çekilen filmin İtalyanca altyazıları silinmiş durumda. DVD’ler için gazete bayileri şöyle konuşuyor: "DVD’ler Camorra’nın merkezi Forcella semtinden getiriliyor. Nedenini sorduğumuzda bize ’aleyhimize bir film
bile olsa iş iştir. Satın, siz de para kazanın’ diyorlar."