Nancy Pelosi’nin kocası evinde saldırıya uğradı! Hedef Pelosi'ydi...

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kocası Paul Pelosi, bu sabah San Francisco'daki evine giren kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin o sırada evde olmadığı öğrenildi. Polis saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu. 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI, PELOSİ'NİN EŞİ HASTANEDE

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi'nin San Francisco'daki evinde saldırıya uğramasının ardından saldırıya ilişkin detaylar paylaşılmaya başlandı. ABD basınında yer alan bilgiye göre, saldırganın saldırıyı “hedef gözeterek” yaptığı ve eve girdikten sonra Paul Pelosi’ye “Nancy nerede?” diye bağırdığı bildirildi. ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi’nin saldırının meydana geldiği sırada başkent Washington DC’de olduğu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıkladı.





ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kocası Paul Pelosi

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PELOSİ'NİN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill yaptığı ilk açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde, bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki konutuna girdi ve eşine saldırdı. Bay Pelosi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Pelosi ailesi olaya müdahale eden herkese müteşekkirdir" ifadelerini kullandı.

BİDEN'DAN KINAMA

Paul Pelosi'nin San Francisco'daki evinde saldırıya uğramasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, Biden'ın dualarının Paul Pelosi ve tüm Pelosi ailesiyle olduğunu belirtti. Biden'ın Pelosi'yi arayarak, kendisine desteğini bildirdiğini aktaran Jean-Pierre, "Başkan Biden, tüm şiddet olaylarını kınamaktadır ve ailenin mahremiyet talebine saygı duyulmasını istemektedir" ifadesini kullandı.