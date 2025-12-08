Namlular Türkiye ve KKTC’ye bakacak… AB’den Rumlar’a silah desteği

Haberin Devamı

İSRAİL’den BarakMX Demir Kubbe füze sistemi alan ve ABD’den kullanım fazlası zırhlı talebinde bulunan Kıbrıs Rum yönetimi, şimdi de Avrupa Birliği’nden (AB) silah alıyor. Rum yönetimi, AB’ye, birliğin silahlanma programı SAFE çerçevesinde alışveriş listesini sundu. 1.2 milyar Euro’luk listede, savaş helikopterleri, zırhlılar, karakol gemileri, İHA’lar ve İHA savar sistemleri bulunuyor. Silahların hedefi ise, Türkiye ve KKTC.

HELİKOPTER, İHA VE ZIRHLILAR

AB’nin yeniden silahlanma programı SAFE üye ülkelere düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkânı sunuyor. Programa başvuran Kıbrıs Rum yönetimi, Avrupa Komisyonu’nun onayladığı 1.2 milyar Euro’luk silah talep listesini Brüksel’e gönderdi.

Silah listesinde, kara kuvvetlerine zırhlı araçlar, top bataryaları, hava kuvvetlerine ise Fransa’dan satın alınan 6 H145M tipi savaş helikopterine ek 6 helikopter ve insansız hava araçları (İHA-SİHA) ile İHA savar sistemleri bulunuyor. Listede, deniz kuvvetleri için Fransa ve İtalya’nın ürettiği karakol gemileri yer aldı.

ABD HİBE VERECEK

Küçük parça silah ve mühimmat listesinde, gece görüş dürbünleri, zırhlı araçlara monte edilecek makinalı tüfekler, helikopterlerden ateşlenecek lazer güdümlü füzeler, çeşitli çaplarda mermiler ve topçu birliklerinin kullanacağı mühimmat bulunuyor.

Kıbrıs Rum yönetimini “dost ülkeler” listesine alan ABD’nin de Rumların Baf kentindeki Andreas Papandreu hava üssü ile Mari (Tatlısu) kasabasındaki Evangelisk Florakis deniz üssünü modernize etmesi, Rum ordusuna da Amerikan ordusunun ihtiyaç fazlası silahlarından hibe vermesi bekleniyor.