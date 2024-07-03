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Nakliye uçağı zoru başardı, 45 saatte iniş yapmadan dünyanın çevresini dolaştı

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#CENTCOM#ABD#Nakliye Uçağı
Nakliye uçağı zoru başardı, 45 saatte iniş yapmadan dünyanın çevresini dolaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 11:33

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Boeing tarafından üretilen KC-46A tipi nakliye uçağının 45 saatte iniş yapmadan, sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştığını açıkladı.

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CENTCOM, “Görev, dünyanın herhangi bir yerinden hızla konuşlanma kabiliyetini ortaya koymaktadır” mesajını verdi.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “KC-46A Pegasus, INHERENT RESOLVE Operasyonunu destekleyen USAFCENT F-15E Strike Eagles'ın havadan yakıt ikmali görevi de dahil olmak üzere dünyanın çevresini dolaşmak için 45 saatlik bir dayanıklılık görevi olan Project Magellan'ı gerçekleştirdi. Yerde yakıt ikmali yapılmadan başarıyla tamamlanan ilk KC-46 maksimum dayanıklılık operasyonu olan bu görev, Müşterek Kuvvetlerin herhangi bir tehdidi caydırmak ve yenmek için mesafe ne olursa olsun dünyanın herhangi bir yerinden hızla konuşlanma kabiliyetini ortaya koymaktadır” denildi.

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#CENTCOM#ABD#Nakliye Uçağı

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