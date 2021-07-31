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Dünya
Haber Giriş: 31.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Nahda lideri Gannuşi’den demokrasiye dönüş çağrısı

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Nahda lideri Gannuşi’den demokrasiye dönüş çağrısı

TUNUS Meclis Başkanı ve Nahda Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, Fransız AFP ajansına demeç verdi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’e, hükümet ve meclisi feshedip milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya alması sonrası demokrasiye dönüş çağrısı yapan Nahda lideri, diyalog çağrılarına bugüne kadar yanıt alamadığını belirterek, hâlihazırda ne Cumhurbaşkanı ne de danışmanlarıyla görüşebildiklerini söyledi.

 Yeni hükümet kurulabilmesi için anayasada belirtilen 30 günlük sürenin sonuna kadar beklenmemesi gerektiğini savunan Gannuşi, “Bu, maksimum süre olmalı. Süre bitmeden cumhurbaşkanı ile partiler yeni başbakan üzerinde uzlaşmalı” dedi.

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