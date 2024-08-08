Nagazaki’de Gazze krizi

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İsrail Büyükelçisi Gilad Cohen’in davetliler arasında yer aldığı Hiroşima’daki anma töreninde konuşan Vali Yuzaki Hidehiko, büyük güçlerin bugün hâlâ uluslararası hukuku ihlal ettiği eleştirisi, Gazze’deki katliamı gündeme getirdi. Vali Yuzaki, konuşmasında “Kadınlar, çocuklar füzeyle parçalanıyor” derken, kamera İsrail’in Tokyo Büyükelçisi Cohen’e odaklandı.

AMERİKA’DAN BOYKOT

Yarın Nagazaki’de düzenlenecek anma töreni ise diplomatik krize dönüştü. Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro törene Rusya Büyükelçisi ile birlikte Cohen’in davet edilmeyeceğini açıkladı. Fakat İsrail’in davet edilmemesi nedeniyle İngiltere ve ABD’de de törene katılmayacağını bildirdi. ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Rahm Emanuel’in Tokyo’da başka bir etkinliğe katılacağı kaydedildi.