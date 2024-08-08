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Nagazaki’de Gazze krizi

Güncelleme Tarihi:

#Nagazaki#Gazze#Japonya
Nagazaki’de Gazze krizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 07:00

İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombalarının 79’uncu yıldönümlerindeki gerçekleştirilen anma törenlerine bu yıl İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları damga vurdu.

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İsrail Büyükelçisi Gilad Cohen’in davetliler arasında yer aldığı Hiroşima’daki anma töreninde konuşan Vali Yuzaki Hidehiko, büyük güçlerin bugün hâlâ uluslararası hukuku ihlal ettiği eleştirisi, Gazze’deki katliamı gündeme getirdi. Vali Yuzaki, konuşmasında “Kadınlar, çocuklar füzeyle parçalanıyor” derken, kamera İsrail’in Tokyo Büyükelçisi Cohen’e odaklandı.

AMERİKA’DAN BOYKOT

Yarın Nagazaki’de düzenlenecek anma töreni ise diplomatik krize dönüştü. Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro törene Rusya Büyükelçisi ile birlikte Cohen’in davet edilmeyeceğini açıkladı. Fakat İsrail’in davet edilmemesi nedeniyle İngiltere ve ABD’de de törene katılmayacağını bildirdi. ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Rahm Emanuel’in Tokyo’da başka bir etkinliğe katılacağı kaydedildi.

 

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#Nagazaki#Gazze#Japonya

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