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HaberlerDünya HaberleriMyanmar'ın İngiltere Büyükelçisi'nin elçiliğe girişine izin verilmedi: Geceyi arabasında geçirdi!
GeriDünya Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi'nin elçiliğe girişine izin verilmedi: Geceyi arabasında geçirdi!
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 08.04.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi'nin elçiliğe girişine izin verilmedi: Geceyi arabasında geçirdi!

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Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi'nin elçiliğe girişine izin verilmedi: Geceyi arabasında geçirdi!

Askeri darbeyle siyasi krizin yaşandığı Myanmar'ın, Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in askeri ataşe tarafından elçilik binasına girişi engellendi. tabiri caizse kapıda kalan büyükelçi geceyi arabasında geçirdi.

Myanmar'da 1 Şubat darbesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor. Ölü sayısı her geçen gün artarken kriz İngiltere'nin başkenti Londra'ya sıçradı.

Ülkedeki darbe girişimini eleştirdiğini ifade eden Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in, askeri ataşe tarafından elçilik binasına girişi engellendi.

Londra'daki elçiliğe girişinin engellediğini açıklayan büyükelçi aynı durum ile personelin de karşı karşıya kaldığını duyurdu.

Minn, aynı açıklamada kendisine artık Myanmar'ı temsil etmediğinin söylendiği bilgisine de yer verdi.

Myanmarın İngiltere Büyükelçisinin elçiliğe girişine izin verilmedi: Geceyi arabasında geçirdi

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Minn, elçilik binasına alınmayınca geceyi arabasında geçirmek zorunda kaldı.

Bu sabah arabasından inerken görüntülenen büyükelçi protesto amacı ile elçilik binasının önüne geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANI RAAB DESTEK VERDİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab attığı tweet ile büyükelçiyi cesaretinden dolayı tebrik etti ve destek verdi.

Myanmarın İngiltere Büyükelçisinin elçiliğe girişine izin verilmedi: Geceyi arabasında geçirdi

GÖZALTINDAKİ SİYASİLERİN BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ

Minn, gözaltına alınan siyasetçilerin serbest bırakılmalarını istemişti. Büyükelçinin bırakılmasını istediği kişiler arasında darbe öncesi fiilen ülkeyi yöneten Aung San Suu Kyi de yer alıyordu.

Myanmarda güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölen sivillerin sayısı 598e çıktı
Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölen sivillerin sayısı 598'e çıktı

ÖLEN SİVİLLERİN SAYISI 598'E ÇIKTI

Myanmar'da ise protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 598'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda, toplam can kaybının 598'e çıktığı, 2 bin 847 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

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