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Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye verilen hapis cezası 2 yıla indirildi

#Suu Kyi#MYANMAR#Hapis Cezası
Myanmarın devrik lideri Suu Kyiye verilen hapis cezası 2 yıla indirildi

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'ye Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarından verilen 4 yıllık hapis cezasının 2 yıla indirildiği bildirildi.

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Myanmar'da geçtiğimiz 1 Şubat'ta yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'nin yargılandığı ve dün karar duruşması yapılan davada verilen cezada değişiklik yapıldı.

Geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarından hakkında 4 yıl hapis kararı verilen Suu Kyi'nin cezası 2 yıla indirildi.

Myanmar devlet televizyonunun duyurduğu haberde, Devlet Yönetim Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing'in 4'er yıl ceza alan Suu Kyi ve Hükümet Başkanı Win Myint'in cezalarında 2 yıllık indirim uygulama kararı aldığı belirtildi.

Ayrıca, ikilinin cezalarını hapiste çekmeyeceği ve şu an olduğu gibi ev hapsinde kalmayı sürdürecekleri ifade edildi.

FARKLI SUÇLARDAN YARGILANACAK

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Lisanssız telsizlere sahip olmak, sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal, görevini kullanarak haksız kazanç elde etmek, arazi ve bina kiralama yetkisini kötüye kullanmak, devlet fonlarını kullanarak helikopter kiralamak ve bu kapsamda yolsuzlukla mücadele yasasını ihlal etmek gibi farklı suçlamalardan ayrı olarak yargılanması beklenen Suu Kyi'nin tüm iddialardan suçlu bulunması halinde 100 yılı aşkın hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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#Suu Kyi#MYANMAR#Hapis Cezası

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