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Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'nin duruşmasına erteleme

#Myanmar#Dünya#Darbe
Myanmarın devrik lideri Suu Kyinin duruşmasına erteleme

Myanmar'daki askeri darbe sonrası ordu tarafından görevden alınarak tutuklanan ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi'nin yasa dışı olarak telsiz bulundurma suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasının ertelendiği bildirildi.

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Myanmar'da geçtiğimiz 1 Şubat'ta yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'nin yasadışı telsiz bulundurma suçlamasıyla yargılandığı davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Cunta mahkemesi, 76 yaşındaki devrik liderin bugün yapılması beklenen karar duruşmasını 10 Ocak'a erteledi. Güvenlik güçlerince darbe sonrası evinde yapılan aramada ele geçirilen telsizler nedeniyle suçlu bulunması halinde Suu Kyi'nin yalnızca bu suç kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Yargılandığı farklı suçların tümünden hüküm giymesi halinde Suu Kyi'nin hapis cezasının 100 yılı bulabileceği ifade ediliyor.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymak, sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal, görevini kullanarak haksız kazanç elde etmek, arazi ve bina kiralama yetkisini kötüye kullanmak gibi farklı suçlamaların yönlendirildiği Suu Kyi, geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarından 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Myanmar devlet televizyonunun duyurduğu haberde, Devlet Yönetim Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing'in 4'er yıl ceza alan Suu Kyi ve Hükümet Başkanı Win Myint'in cezalarında 2 yıllık indirim uygulama kararı aldığı belirtilmişti. Ayrıca, ikilinin cezalarını hapiste çekmeyeceği ve şu an olduğu gibi ev hapsinde kalmayı sürdürecekleri açıklanmıştı.

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DARBEDEN BU YANA TUTUKLU

Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta darbe yapan cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı.

Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı.

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#Myanmar#Dünya#Darbe

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