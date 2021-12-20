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Myanmar’ın devrik lideri Suu Kyi hakkındaki karar duruşması ertelendi

#Myanmar#Darbe#Dünya
Myanmar’ın devrik lideri Suu Kyi hakkındaki karar duruşması ertelendi

Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Kyi’ye Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarından verilen 2 yıllık hapis cezasının karar duruşması ertelendi.

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Myanmar’da geçtiğimiz 1 Şubat’ta yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Aung San Suu Kyi’ye 6 Aralık’ta verilen 4 yıllık hapis cezasının 2 yıla düşürülmesinin ardından bugün, verilen cezasının karar duruşmasının ertelendiği açıklandı.

Karar duruşmasının 27 Aralık’a ertelendiği kaydedilirken, erteleme kararına bir gerekçe gösterilmedi.

Hakkında açılan her bir dava için 15 yıl hapis cezası istenen Suu Kyi, aralarında yolsuzluk, devlet sırlarının ifşa edilmedi gibi davaların da bulunduğu toplamda 100 yıldan fazla hapis cezası istenen davalardan yargılanıyor. Suu Kyi, tüm suçlamaları reddederken, destekçileri hakkında açılan davaların mesnetsiz olduğunu ve askeri darbeyle başa geçenlerin, liderin siyasi kariyerine son vermeye çalıştığını savunuyor.

Myanmar’da gerçekleştirilen askeri darbeni ardından darbe karşıtı halk sokaklara akın etmiş ancak güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalmıştı. Eylemlerde bin 300’den fazla insan hayatını kaybederken 11 binden fazla kişi tutuklanmıştı.

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#Myanmar#Darbe#Dünya

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