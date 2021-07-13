Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 4 yeni yolsuzluk davası

Myanmar Now gazetesine konuşan avukatları, Suu Çii ve gözaltında tutulan diğer birkaç hükümet yetkilisi için Mandalay Yüksek Mahkemesine yolsuzluk davası dilekçeleri gönderildiğini belirtti.

Dört yolsuzluk davasından 2'sinin Suu Çii, diğerlerinin de Suu Çii ve beraberindeki hükümet yetkililerine açıldığı kaydeden avukatlar, davaların içeriğinin henüz bilinmediği ifade etti.

Avukatlar, Suu Çii'nin, hakkındaki yeni yolsuzluk suçlamaları için Mandalay Yüksek Mahkemesinde 22 Temmuz'da duruşmaya çıkacağını bildirdi.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Aung San Suu Çii, yargılandığı Nepido ve Yangon mahkemelerinde zimmete para geçirmek, halkı kışkırtıcı faaliyette bulunmak, devlet sırları kanununu ihlal, ithalat ve ihracat yasalarına aykırı hareket etmek, telekomünikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasalarına karşı gelmekle suçlanıyor.

Nepido askeri mahkemesi, Suu Çii'nin yargılamasını ağustosa kadar sonlandırmayı planlıyor.

Hakkındaki bütün suçlamaların onaylanması durumunda Suu Çii, 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

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