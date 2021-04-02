Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, Devlet Sırları Yasası'nı ihlalle suçlanıyor

Yangon'daki askeri mahkeme duruşmasının ardından basın mensuplarına konuşan Suu Çii'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin Ceza Kanununun 3 (1) (c) maddesini ihlal etmekle suçlandığını açıkladı.

Myanmar'ın bağımsızlığından önce 1923'te çıkarılan ve Devlet Sırları Yasası olarak bilinen kanun, ülke düşmanlarına faydalı olabilecek devlete ait bilgilerin bulundurulması, yayımlanması veya paylaşılmasını yasaklıyor.

Suu Çii, 31 Nisan'da ilk defa avukatıyla telekonferans yoluyla görüştürülmüş ve sağlığının yerinde olduğunu açıklamıştı.

Askeri mahkeme, 18 Mart'ta Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltmiş, Suu Çii'nin, 2018'de bir inşaat firması yöneticisinden 550 bin ABD doları rüşvet kabul ettiğini öne sürmüştü.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmekle suçlanmıştı.

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