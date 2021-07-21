Myanmar'ı hem darbe hem koronavirüs vurdu! Cuntadan çıldırtan sözler: Ölmemek için...

Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının kontrol edilmesi zorlaşırken askeri yönetim, pandemiye karşı korunmaları için halka Budist duası okuma çağrısında bulundu.

Askeri yönetime bağlı Din ve Kültür İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, halka Budizm inancında insanları kıtlık ve afetlere karşı koruduğuna inanılan "Ratana Sutta" duasını her gün evlerinde okumaları tavsiye edildi.

Darbe karşıtı Budist rahipler, Bakanlığın açıklamasına sosyal medyada tepki gösterirken bir rahip, Facebook paylaşımında "Halkın duaya değil, oksijene ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

GEREKLİ TIBBİ MALZEMELER TEDARİK EDİLEMİYOR

Myanmar'da son haftalarda giderek artan Kovid-19 vakaları karşısında, salgınla mücadele için hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin ülkeye girişinin zorlaştığı belirtildi.

Myanmar Now sitesine açıklama yapan ithalat ve ihracat firması direktörü Zaw Min, Çin'in Kovid-19 nedeniyle 8 Temmuz'dan bu yana Myanmar ile sınırlarını kapatmasının ardından, Çin'den ülkeye tıbbi malzeme getiremediklerini belirtti.

Myanmar ile Çin arasındaki kara yolu ticaretinin önemli noktalarından biri olan ülkenin doğusundaki Şan eyaletine bağlı Muse Sınır Kapısı'nın bir haftadan fazladır kapalı olduğunu belirten Min, şimdiye kadar Myanmar'a getirilen yüz maskesi, eldiven ve koruyucu elbise gibi tıbbi ihtiyaçların bu rota üzerinden geldiğini kaydetti.

Çin'in sınırları kapatmasının ardından ithalatçıların Tayland sınırına yöneldiğini belirten Min, "Çoğu Taylandlı firma artık Myanmar'a yüz maskesi satmıyor. Bunun yanı sıra oksijen tüpü ve benzeri tıbbi malzemelerin fiyatını artırdılar. Gümrük işlemlerini de zorlaştırmaya başladılar." dedi.

Myanmar'daki hastanelerde oksijen tüpü ihtiyacının artması üzerine askeri yönetim, oksijen tüplerinin lisans olmadan ithal edilmesine izin verdiklerini açıklamıştı.

MYANMAR'DA KOVİD-19 SALGINI

Son 24 saatte 4 bin 47 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da toplam vaka sayısı 201 bin 274'e yükseldi.

Bugün 109 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam can kayıpları 4 bin 36 oldu.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı sivil itaatsizlik eylemleri, Kovid-19 testlerini ve aşılamayı sekteye uğratıyor.

Sağlık gönüllüleri, askeri yönetimin birçok bölgede Kovid-19'dan ölenlerin sayısını eksik açıkladığını öne sürüyor.

Ülke genelinde Myanmar ordusu ve darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar, Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştırıyor.

Başta Yangon, Mandalay ve Kale gibi kentler olmak üzere ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Bir aydır günlük vaka artış oranlarının yükseldiği ülkede, 28 Haziran'dan bu yana günlük vaka artışları 4 haneli rakamlarda seyrediyor.

BM SALGININLA İLGİLİ UYARIDA BULUNDU

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, sağlık sisteminin çöktüğü Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Tom Andrews dün yaptığı açıklamada ülkedeki krizin nedenlerine ilişkin, "Delta varyantı dahil, Kovid vakalarında yaşanan patlama, Myanmar sağlık sisteminin çökmesi ve halkın askeri cunta ile bağlantılı herhangi bir şeye karşı duyduğu güvensizlik kusursuz bir faktörler fırtınasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Andrews, uluslararası toplum tarafından acilen destek sağlanmadığı takdirde, Myanmar'da ciddi can kayıpları yaşanabileceğine dikkati çekti.

Bununla birlikte Andrews cunta yönetiminin, Uluslararası Para Fonunun (IMF) 1 Şubat darbesinden önce yaptığı 350 milyon dolar Kovid-19 yardımının hesabını vermesi gerektiğini vurguladı.

CUNTA KOVİD-19 KRİZİNİ YÖNETECEK KAYNAKLARDAN YOKSUN

Cuntanın krizi kontrol altına alacak kaynak, yetenek ve meşruiyetten yoksun olduğunu dile getiren Andrews, aşılama programının halkın güvenini kazanmış cunta dışı bir yapı tarafından yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Bununla birlikte Andrews, ülkede askeri darbe sonrası tutuklanan kişilerin sayısının arttığını ve kötü hapishane koşullarında yaşam mücadelesi veren tutukluların da Kovid-19 tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Andrews, virüse yakalanan insanların oksijen ve tıbbi malzeme yetersizliğinden öldüğüne değinerek uluslararası topluma yardım çağrısını yineledi.

ASKERİ YÖNETİM TARAFINDAN TUTUKLANAN POLİTİKACI KOVİD-19 NEDENİYLE ÖLDÜ

Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Çii''nin parti sözcüsü Nyan Win’in, tutulduğu hapishanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar’da askeri darbenin ardından cunta yönetimi tarafından tutuklanan Nyan Win, Ulusal Demokrasi Birliği Merkez Yürütme Komitesi üyesi ve Suu Çii'nin partide en güvendiği isimdi.

Suu Çii ve Nyan Win dahil partiden birçok üst düzey isim, 1 Şubat askeri darbesinde tutuklanmıştı.

Nyan Win’in avukatı, 1 Şubat askeri darbesinden bu yana gözaltında tutulan parti sözcüsünün Kovid-19 nedeniyle hapishanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasının ardından birçok sağlık personelinin toplu greve gitmesi, ülkenin zaten zayıf olan sağlık sistemini olumsuz etkiledi.

Siyasi Mahkumlara Yardım Derneğine göre, ülkedeki kapasitesinin üzerinde mahkum bulunduran cezaevleri salgının yayılmasına neden oluyor.

TAYLAND'A SIĞINAN MYANMARLILAR KOVİD-19'A YAKALANDI

Myanmar'da askeri darbenin ardından Tayland'ın kuzey sınırına sığınarak ülkeye kaçak geçiş yapan yüzlerce Myanmarlı sığınmacının Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Taylandlı mültecilere yardım kuruluşu Map Foundation'dan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki turizm kenti Chian Mai'de bu ay içinde 600'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve Myanmarlı mültecilerin bu vakaların en az yüzde 30'unu oluşturduğu belirtildi.

1 Şubat askeri darbesinin ardından binlerce darbe karşıtı, Tayland ve Hindistan sınırlarına akın etmişti.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 922 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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