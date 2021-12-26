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Myanmar’daki saldırılarda insani yardım kuruluşunun 2 çalışanı kayıp

#MYANMAR#İnsani Yardım Kuruluşu#Kayıp
Myanmar’daki saldırılarda insani yardım kuruluşunun 2 çalışanı kayıp

Myanmar'da yönetimde bulunan ordunun aralarında kadın ve çocukların olduğu 38 kişiyi öldürdüğü iddiasının basına yansımasından sonra açıklama yapan insani yardım kuruluşu, 2 personelinin kayıp olduğunu belirtti. Kuruluş ayrıca saldırı sonrasında personelin araçlarının yakıldığını teyit etti.

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İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın (Save the Children) adlı insani yardım kuruluşu, dün basına açıklama yaparak, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 38 kişinin Myanmar’da yönetimde bulunan ordu tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Kuruluşun basın açıklamasında, Kayah bölgesinde olayın meydana geldiği yere yakın 2 çalışanının kayıp olduğu ifade edildi. Kayıp iki kişinin, insani müdahale çalışması yürüttükten sonra tatil için eve giderken kaybolduğu ve araçlarının terk edilmiş ve yanmış olarak bulunduğu belirtildi.

ARAÇLARI YAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Açıklamada “Save the Children, Myanmar ordusunun Doğu Myanmar'daki Kayah Eyaleti'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 38 kişinin öldürüldüğü saldırısını kınadı. Yakındaki bir toplulukta insani müdahale çalışması yürüttükten sonra tatil için eve giden iki personelimiz olay yerindeydi ve kayıplar. Özel araçlarının saldırıya uğradığını ve yakıldığını doğruladık. Ordunun insanları arabalarından zorla indirdiği, bazılarını tutukladığı, bazılarını öldürdüğü ve cesetlerini yaktığı bildiriliyor” ifadeleri yer aldı.

Myanmar’daki saldırılarda insani yardım kuruluşunun 2 çalışanı kayıp

‘DEHŞETE DÜŞTÜK’

Save the Children'ın CEO'su Inger Ashing olayı kınadıklarını belirterek “Myanmar'da ihtiyaç sahibi milyonlarca çocuğu destekleyen, kendilerini insani yardıma adamış masum sivillere ve çalışanlarımıza karşı yürütülen şiddet karşısında dehşete düştük” dedi.

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#MYANMAR#İnsani Yardım Kuruluşu#Kayıp

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