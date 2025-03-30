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Myanmar'daki peş peşe depremlerde 1700 kişi hayatını kaybetti

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#Myanmar#Deprem#Felaket
Myanmardaki peş peşe depremlerde 1700 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 15:03

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 700'e yükseldi. Yapılan açıklamada, yaralı sayısının 3 bin 400'e yükseldiği ve kayıp sayısının 300'den fazla olduğu belirtildi.

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Myanmar'da Cuma günü meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor.

Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, devam eden arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 700'e yükseldiği belirtilirken, yaralı sayısının 3 bin 400 olduğu aktarıldı. Açıklamada, 300'den fazla kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yıkım çok büyük ve insani ihtiyaçlar her geçen saat artıyor. Sıcaklıkların artması ve muson mevsiminin birkaç hafta içinde yaklaşmasıyla birlikte, ikincil krizler ortaya çıkmadan önce etkilenen toplulukların istikrara kavuşturulmasına acil ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.

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MYANMAR'A YARDIM ÇALIŞMALARI

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Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında Cuma günü yerel saatle 12.50 sıralarında 7.7 büyüklüğünde bir deprem, yaklaşık 12 dakika sonra da 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Depremlerin ardından Çin, Hindistan, Malezya ve Rusya destek ekipleri ve erzak yardım çalışmaları başlatmış, Birleşmiş Milletler ise Myanmar'a destek amacıyla 5 milyon dolar acil yardım fonu duyurmuştu.

Yeni Zelanda 2 milyon Yeni Zelanda doları yardım sağlayacağını açıklamış, Güney Kore de Myanmar'a ilk etapta 2 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını belirtmişti.

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#Myanmar#Deprem#Felaket

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