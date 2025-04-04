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Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 3 bin 145'e yükseldi

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#Myanmar Depremi#Ölü Sayısı#Yaralı Sayısı
Myanmardaki depremlerde ölü sayısı 3 bin 145e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 10:11

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 145’e yükseldi. Yapılan açıklamada, yaralı sayısının 4 bin 589'a yükseldiği belirtilirken en az 221 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.

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Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 145’e, yaralı sayısının 4 bin 589'a yükseldiği belirtildi. En az 221 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.

Myanmar'ın merkezinde ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay, depremlerden en çok etkilenen bölge oldu. Resmi medyaya göre Mandalay'da 2 bin 53 can kaybı kayıtlara geçti, 2 bin 691 kişi yaralandı, 210 ise aranıyor.

Depremde okullar, manastırlar, pagodalar, hastaneler ve hükümet binalarıyla birlikte yaklaşık 22 bin ev yıkıldı. Depremlerin ardından 68 artçı sarsıntı kaydedildi.

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#Myanmar Depremi#Ölü Sayısı#Yaralı Sayısı

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