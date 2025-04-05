Myanmar'daki depremde mucize kurtuluş: Enkaz altında 91 saat

Haberin Devamı

Myanmar'da 12 dakika arayla meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler, Myanmar'ı ve komşusu Tayland'ı vurdu. Myanmar resmi televizyonu, meydana gelen son depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 301’e yaralı sayısının da 4 bin 792’ye yükseldiğini bildirdi. Kaynaklar, 221 kişinin hala kayıp olduğunu aktardı.

Myanmar'da yönetimi elinde tutan cunta yönetimi lideri General Min Aung Hlaing, enkaz altında kalanları kurtarmak için umutların tükenmeye başladığını açıkladı.

General Min Aung Hlaing, yaptığı açıklamada “72 saatten fazla bir süre geçtiği için hayatta kalmaları için çok az bir şans var.” dedi.

Haberin Devamı

Ancak arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü depremin ardından 63 yaşındaki bir kadın, 91 saat sonra enkaz altından çıkarılarak mucize kurtuluşa imza attığı bildirildi.

İsmi açıklanmayan yaşlı kadının, hangi bölgeden kurtarıldığı açıklanmazken tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Merkez üssü Myanmar'ın ikinci büyük kenti Mandalay olan depremin vurduğu bazı bölgelerde, henüz acil servis ekipleri gönderilmemesi nedeniyle hem yaralı hem de ölü sayısının artması beklendiği bildirildi.

IRC: İHTİYAÇLAR ŞAŞIRTICI BOYUTLARDA

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), deprem bölgelerindeki çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ancak “sahadaki insani ihtiyaçların şaşırtıcı boyutlarda olduğunu” söyledi.

Yıkımın tam boyutunun netleşmesinin haftalar alabileceğini kaydeden IRC, “İnsanlar acil tıbbi bakıma, temiz içme suyuna, çadırlara, gıdaya ve diğer temel ihtiyaçlara ihtiyaç duymaktadır" açıklaması yaptı.

Haberin Devamı

IRC yetkilisi Ciaran Donnelly, ekiplerin “sahada hayal edilemeyecek kadar korkunç bir durumla” karşı karşıya olduğunu ve bazı kasabalarda binaların %80'inin yerle bir olduğunu vurguladı.

Donnelly, altyapının ve havaalanlarının hasar görmesi nedeniyle tedariğin kesintiye uğradığını söyledi.