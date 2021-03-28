Myanmar’da sular durulmuyor! Ölenlerin sayısı 114'e yükseldi
Myanmar'da dünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi. Güvenlik güçlerinin bu sabah kalabalığa açtığı ateş sesleri kameraya yansıdı.
Myanmar'da dün kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü'nün 76. yıldönümünde kan aktı.
Darbenin ardından ülke çapında başlayan protestolar bu sabah saatlerinde de devam etti.
Protestolarda Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölü sayısının 114’e yükseldiği bildirildi.
Güvenlik güçlerinin bu sabah Thiri Myaing yolu üzerindeki kalabalığa ateş açtığı sesler kameraya yansıdı.
Myanmar’da halk tarafından çekilen görüntülerde sivillerin yaralandığı görülüyor.
ABD'nin Myanmar Büyükelçiliği de, Yangon Şehri'ndeki Amerikan Kültür Merkezi'ne ateş açıldığını açıklamış, kimsenin yara almadığı belirtilmişti.
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