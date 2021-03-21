Myanmar'da son 24 saatte düzenlenen protestolarda 23 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda, son 24 saatte güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 23 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, dün ve bugün Yangon, Aungpan, Thaketa, Bago ve Pakokku kentlerinde düzenlenen protestolarda, ordu birliklerinin kalabalığa gerçek mermi kullandığı bildirildi. 23 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda göstericinin yaralandığını kaydedildi.

Açıklamada, görgü tanıklarının doğruladığı toplam can kaybı sayısının 247'ye yükseldiği, şimdiye kadar 2 bin 345 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 1994'ünün hala gözaltında tutulduğu ifade edildi.

PROTESTODA GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ŞİDDETİ KINANDI

Darbe karşıtı protestolar, bugün de ülkenin birçok bölgesinde devam etti.

Yangon ve Mandalay'daki protestolarda sağlık çalışanları öne çıkarken, Aungpan'da on binlerce kişi, dünkü protestolarda sivillerin öldürülmesine karşı güvenlik güçlerinin şiddetini kınadı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda ise askerler, protestocuların evine girip özel eşyaları yağmalarken görüntülendi.

AA muhabirine konuşan aktivistler, askeri yönetimin özellikle Yangon civarında internet erişimine son günlerde daha sıkı kısıtlamalar getirdiğini, güvenlik güçlerinin şiddetine dair videoların çoğunu sosyal medyaya yüklemekte zorlandıklarını aktardı.

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