Myanmar'da şiddetli deprem! Köprü çöktü, havuzlar taştı

MYANMAR'DA 7,7 VE 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre yerel saatle 13.30 sularında başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.