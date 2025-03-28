Myanmar'da şiddetli deprem! Köprü çöktü, havuzlar taştı

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Bangkok'ta, inşaat halindeki bir gökdelenin çöktüğü ancak henüz can kayıplarının ya da yaralı sayısının bilinmediği aktarıldı.
Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, depremin ardından “acil toplantı” yapmak üzere Phuket adasına yaptığı resmi ziyareti yarıda kestiğini açıkladı.
Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.
Myanmar'da, 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bir deprem daha meydana geldiği duyuruldu. İlk depremden 12 dakika sonra meydana gelen ikinci depremin, 6,4 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.
Depremin merkez üssünün, ülkenin Sagaing şehrinin 16 kilometre uzağı olduğu bildirildi. Deprem, Çin'in Yunnan eyaletinde 7.9 büyüklüğünde hissedildiği açıklandı.
Depremin, Çin'in yanı sıra Tayland'da da hissedildiği bildirildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, deprem nedeniyle metro seferleri askıya alındı.
Tayland'ın başkent Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun açıklamasına göre Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem ülkenin Mandalay kentinde meydana geldi. 11 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Güney Batı Çin'den de hissedildi.
Mandalay şehrinde Awa Köprüsü kısmen yıkıldı. Tayland'da binalarda bulunan havuzlar taştı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre yerel saatle 13.30 sularında başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.