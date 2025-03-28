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Myanmar'da şiddetli deprem! Köprü çöktü, havuzlar taştı

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#Myanmar#Deprem#Köprü
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 09:49

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çin ve Tayland'dan da hissedildi. Deprem nedeniyle ikonik Awa Köprüsü yıkılırken Tayland'da gökdelenlerde bulunan sonsuzluk havuzları taştı.

Gökdelen çöktü: Can kaybı bilinmiyor
Gökdelen çöktü: Can kaybı bilinmiyor

Bangkok'ta, inşaat halindeki bir gökdelenin çöktüğü ancak henüz can kayıplarının ya da yaralı sayısının bilinmediği aktarıldı.

Tayland'da acil toplantı
Taylandda acil toplantı

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, depremin ardından “acil toplantı” yapmak üzere Phuket adasına yaptığı resmi ziyareti yarıda kestiğini açıkladı. 

Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Peş peşe iki deprem
Peş peşe iki deprem

Myanmar'da, 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bir deprem daha meydana geldiği duyuruldu. İlk depremden 12 dakika sonra meydana gelen ikinci depremin, 6,4 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.

Tayland'da da hissedildi
Taylandda da hissedildi

Depremin merkez üssünün, ülkenin Sagaing şehrinin 16 kilometre uzağı olduğu bildirildi. Deprem, Çin'in Yunnan eyaletinde 7.9 büyüklüğünde hissedildiği açıklandı.

Depremin, Çin'in yanı sıra Tayland'da da hissedildiği bildirildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, deprem nedeniyle metro seferleri askıya alındı.

Tayland'ın başkent Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Awa Köprüsü yıkıldı
Awa Köprüsü yıkıldı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun açıklamasına göre Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem ülkenin Mandalay kentinde meydana geldi. 11 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Güney Batı Çin'den de hissedildi.


Mandalay şehrinde Awa Köprüsü kısmen yıkıldı. Tayland'da binalarda bulunan havuzlar taştı.

MYANMAR'DA 7,7 VE 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre yerel saatle 13.30 sularında başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGökdelen çöktü: Can kaybı bilinmiyor
timelineTayland'da acil toplantı
timelinePeş peşe iki deprem
timelineTayland'da da hissedildi
timelineAwa Köprüsü yıkıldı
timelineMYANMAR'DA 7,7 VE 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM
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#Myanmar#Deprem#Köprü

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