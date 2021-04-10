MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMyanmar'da şiddet büyüyor... Protestoculara idam kararı çıktı!
GeriDünya Myanmar'da şiddet büyüyor... Protestoculara idam kararı çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 10.04.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Myanmar'da şiddet büyüyor... Protestoculara idam kararı çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Myanmar'da şiddet büyüyor... Protestoculara idam kararı çıktı!

Myanmar ordusunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasından sonra başlayan şiddet olayları artarak devam ediyor. Sivil can kaybı her geçen gün artarken ordunun Bago'da protestoculara ateş açması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ordu 19 kişiye idam cezası verdi.

Myanmar ordusunun, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı Bago kentinde düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu en az 20 sivil hayatını kaybetti.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Bago'nun Ma Ga Dit ilçesinde askerler, uyarılara rağmen protestolara devam eden göstericilere ateş açtı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda en az 20 sivil öldürüldü.

Askerlerin cesetleri ilçedeki bir Budist tapınağına topladığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan aktivist Keren Khin, "Yerel medya şimdiye kadar 20 can kaybını doğruladı fakat bölgede irtibat kurduğumuz siviller en az 60 kişinin öldüğünü öne sürüyor. Çatışmaların gece yarısına kadar devam ettiği ve öldürülen sivillerin cesedinin askeri araçlara saklandığına dair duyumlarımız var." dedi.

Dünyanın konuştuğu fotoğraf: Rahibe diz çöküp polislere böyle yalvardı
Dünyanın konuştuğu fotoğraf: Rahibe diz çöküp polislere böyle yalvardı!

Khin, ordunun sivillere karşı ağır mühimmat kullandığını belirterek, "İlçedeki binlerce vatandaş evlerini terk etti. Bago genelinde de çok sayıda kişinin evini terk etmek üzere olduğu bilgisini aldık." şeklinde konuştu.

Ölü sayısının gün içinde artabileceğini dile getiren Khin, "Etnik silahlı grupların orduya karşı harekete geçmesi ve protestocuların silahlanması karşısında cunta iyice köşeye sıkıştı. Bu yüzden mümkün olduğunca şiddeti artırarak protestocuları bastırmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Myanmarda şiddet büyüyor... Protestoculara idam kararı çıktı
MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu 618 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar güzellik kraliçesinden uluslararası yardım çağrısı
Myanmar güzellik kraliçesinden uluslararası yardım çağrısı

MYANMAR ORDUSU, 19 KİŞİYE İDAM CEZASI VERDİ

Ordu sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermiyle müdahale etmesini savundu

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren orduya bağlı mahkeme, gözaltında bulunan 19 kişiyi bir askerin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle idam cezasına çarptırdı.

Myanmar ordusuna ait Myawaddy televizyonunda yer alan haberde, gözaltındaki 19 kişinin, 27 Mart'ta Yangon'da bir askerin öldürülmesinden sorumlu olduğu bildirildi. Askeri mahkemenin gözaltındaki 19 kişiye idam cezası verdiği ifade edildi.

Askeri yönetim, 1 Şubat darbesinden bu yana ilk defa idam cezası verdi.

Myanmarda şiddet büyüyor... Protestoculara idam kararı çıktı

ORDU SÖZCÜSÜ, PROTESTOCULARA SİLAHLI MÜDAHALEYİ SAVUNDU

Öte yandan Myanmar ordusunun sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermiyle müdahale etmesini savundu.

Basın toplantısında soruları cevaplayan Tuğgeneral Tun, protestolarda şimdiye kadar 16 polisin öldürüldüğünü belirterek, "Protestolar dış ülkelerden finanse ediliyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi yerindedir." dedi.

Tun, ordunun protestoculara karşı otomatik silah kullandığı iddialarını yalanlayarak, "Eğer böyle bir şey olsaydı birkaç saat içinde 500 kişi ölürdü." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: Myanmarda kan donduran bilanço BMden iç savaş uyarısı
Son dakika haberi: Myanmar'da kan donduran bilanço! BM'den iç savaş uyarısı
Myanmarın İngiltere Büyükelçisinin elçiliğe girişine izin verilmedi: Geceyi arabasında geçirdi
Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi'nin elçiliğe girişine izin verilmedi: Geceyi arabasında geçirdi!

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi