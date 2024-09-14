×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Myanmar'da sel felaketi: Can kaybı artıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Myanmar#Sel#Toprak Kayması
Myanmarda sel felaketi: Can kaybı artıyor...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 15:50

Myanmar'daki sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Yapılan açıklamada 235 binden fazla kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Güney Asya'da şiddetli geçen muson mevsimi ve Yagi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor.

Myanmar'da yetkililer, sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini, 235 binden fazla kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Ülkede 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan cunta lideri General Min Aung Hlaing, sel felaketiyle mücadele için dış yardım alınması gerektiğini ifade etti. Min Aung Hlaing, "Hükümet yetkililerinin, afetzedelere yönelik kurtarma ve yardım için yabancı ülkelerle iletişime geçmesi gerekiyor. Çalışmaların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor" dedi.

Öte yandan, Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 254, Tayland'da ise en az 33 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Myanmar#Sel#Toprak Kayması

BAKMADAN GEÇME!