Myanmar'da ölenlerin sayısı 751'e çıktı
Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 751'e yükseldi.
Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 6 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.
Toplam can kaybı 751 olarak güncellenirken 3 bin 431 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi. 1159 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.
Öte yandan askeri darbeye karşı protestoları destekleyen Myanmarlı yazar ve gazeteci Tu Tu Tha'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
Myanmar Now sitesine konuşan aile üyeleri, Tha'nın 18 yaşındaki oğlu ile birlikte 24 Nisan'da gece yarısına doğru Yangon'un Thanlyin ilçesindeki evinde gözaltına alındığını aktardı.
Yakınları, Tha'nın nerede gözaltında tutulduğunu bilmediklerini belirtti.
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