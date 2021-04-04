Myanmar'da ölenlerin sayısı 557'ye çıktı

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle protestoların başlamasından bu yana sivil can kayıplarının 557'ye çıktığı belirtildi.

Raporda 2 bin 658 kişinin gözaltında tutulduğu ve 235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu kaydedildi.

DARBEYE KARŞI PASKALYA YUMURTASI EYLEMİ

Öte yandan, ülkede darbe karşıtı protestolar sürüyor.

Yangon'da göstericiler, Paskalya Yortusu dolayısıyla yumurta eylemi düzenledi. Kentin merkezi yollarına dizilen Paskalya yumurtalarına "Federal orduya ihtiyacımız var" ve "Cuntaya hayır" benzeri ifadeler yazıldı.

Magway, Mandalay ve Bago gibi bölgelerde de çok sayıda kişinin katılımıyla darbe karşıtı yürüyüşler yapıldı.

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