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Dünya
DHA- Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 01.03.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Myanmar'da olaylar büyüyor: 18 kişi hayatını kaybetti

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Myanmar'da olaylar büyüyor: 18 kişi hayatını kaybetti
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Myanmar'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe karşıtı protestolara müdahalesinde en az 18 kişinin hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti.

Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleştirilen darbe karşıtı gösterilerde Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago ve Pokokku kentlerinde kalabalığa gerçek mermilerle ateş açıldı, müdahaleler nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisinden yapılan açıklamada, ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasından bu yana ülkenin belli başlı kentlerinde barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara yapılan müdahale sırasında en az 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Myanmarda olaylar büyüyor: 18 kişi hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Ofisi müdahaleler nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgilerin yer aldığını kaydetti.

ÜLKEDE ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Myanmarda olaylar büyüyor: 18 kişi hayatını kaybetti


Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

 

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